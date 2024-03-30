Евлаш о новой примененной рф авиабомбе, которая "может полностью покрывать Харьков": противодействие им есть

Приблизительная дальность авиабомбы УМПБ Д-30 СН - это 70-80 км, однако это зависит от того, насколько близко решится подлететь российский пилот к линии соприкосновения. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона и добавил, что противодействие им есть, но нужно работать с носителем, которым является Су-34, или Су-35, передает УНН.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что новые управляемые боеприпасы рф УМПБ Д-30, которыми был обстрелян Харьков 27 марта, могут "полностью покрывать город Харьков", то есть долетать до любого района Харькова, даже области в зависимости с какой границы был пуск.

На вопрос, подтверждает ли он это, Евлаш ответил: "УМПБ Д-30 - это модернизированная, скажем так, фугасная авиабомба, которая имеет достаточно мощную разрушительную силу... К ней подстраивается специальное устройство, которое имеет в себе микродвигатель, и это становится чем-то подобным ракете в определенной степени. Оно запускается с Су-34, или Су-35. За счет скорости самолета потом сбрасывается, и дальше уже эта полуракета подруливается и может направляться к определенной цели. Приблизительная дальность этих бомб - это 70-80 км, однако это зависит от того, насколько близко решится подлететь пилот к линии соприкосновения".

Однако, он отметил, что россияне уже видели "сушкопад" и понимают, что он может продолжиться и дальше.

"Есть противодействие этим бомбам, но нужно работать с носителем. Это будет наиболее правильно и действенно в данной ситуации", - сказал Евлаш.

Напомним

27 марта армия рф впервые с 2022 года ударила по Харькову авиационными бомбами. Зафиксировано два попадания - в общеобразовательную школу и посреди жилых домов.