"еВідновлення" в Дії: Еще 78 украинцев получат выплату на ремонт жилья

Детали

Украинцы, чьи дома пострадали из-за российской агрессии, продолжают получать выплаты по программе "еВідновлення". Еще 78 заявителей из "Дії" скоро получат денежную помощь от государства. Общая сумма выплат — более 6,3 млн гривен. Со старта программы украинцы подали 20 308 заявлений.

В сервисе напомнили алгоритм действий для подачи заявления:

Зайдите в приложение Дія

Кликните Услуги еВідновлення Начать

Выберите поврежденный объект или сообщите о поврежденном имуществе, если не подавали ранее

Укажите, проводился ли ремонт

Получите согласие совладельцев, если они есть

Выберите льготную категорию, если есть

Откройте или выберите карточку еВідновлення

Заполните контактные данные, проверьте заявление и отправьте

Дополнение

С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.

Как ранее сообщал УНН, Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления помощи за поврежденное во время войны жилье через систему «еВідновлення», установив, что размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше, чем 200 тыс. грн.

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