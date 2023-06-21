"еВідновлення" в Дії: Еще 78 украинцев получат выплату на ремонт жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Еще 78 заявителей из "Дії" получат денежную помощь от государства по программе "еВідновлення". Общая сумма выплат — более 6,3 млн гривен, пишет УНН со ссылкой на Telegram цифрового сервиса.
Детали
Украинцы, чьи дома пострадали из-за российской агрессии, продолжают получать выплаты по программе "еВідновлення". Еще 78 заявителей из "Дії" скоро получат денежную помощь от государства. Общая сумма выплат — более 6,3 млн гривен. Со старта программы украинцы подали 20 308 заявлений.
В сервисе напомнили алгоритм действий для подачи заявления:
Дополнение
С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.
Как ранее сообщал УНН, Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления помощи за поврежденное во время войны жилье через систему «еВідновлення», установив, что размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше, чем 200 тыс. грн.
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