Як можна подати заявку на відновлення пошкодженого житла: Мінвідновлення дало роз'яснення

Деталі

Для отримання коштів відтепер можна не тільки використовувати Портал Дія, але й звертатися до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), до органів соціального захисту та нотаріусів. Паперова форма надання документів буде діяти паралельно із подачею заяв на Порталі Дія.

Адміністратори ЦНАП, соцпрацівники та нотаріуси повинні:



встановити особу заявника або повноваження його представника;



заповнити заяву та подати її через Портал Дія;



роздрукувати заяву та підписати її у заявника;



видати примірник зареєстрованої заяви тому, хто звернувся за допомогою.



Форма подачі документів не буде впливати на чергу для розгляду заяв. В міністерстві повідомили, що на сьогодні до Реєстру пошкодженого та знищеного майна вже подано понад 15 тисяч заяв.

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