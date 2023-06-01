Как можно подать заявку на восстановление поврежденного жилья: Минвосстановления дало разъяснение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил порядок подачи документов по государственной помощи "єВідновлення" на осуществление поврежденного или разрушенного в результате российской войны жилья, передает УНН.
Детали
Для получения средств отныне можно не только использовать Портал Дія, но и обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), в органы социальной защиты и к нотариусам. Бумажная форма предоставления документов будет действовать параллельно с подачей заявлений на Портале Дія.
Администраторы ЦПАУ, соцработники и нотариусы должны:
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- установить личность заявителя или полномочия его представителя;
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- заполнить заявление и подать его через Портал Дія;
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- распечатать заявление и подписать его у заявителя;
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- выдать экземпляр зарегистрированного заявления тому, кто обратился за помощью.
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Форма подачи документов не будет влиять на очередь для рассмотрения заявлений. В министерстве сообщили, что на сегодня в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества уже подано более 15 тысяч заявлений.
Напомним
Накануне в Украине запускается второй этап государственной программы “єВідновлення” . Он предусматривает компенсации за разрушенное вследствие вооруженной агрессии рф жилье.