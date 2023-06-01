Как можно подать заявку на восстановление поврежденного жилья: Минвосстановления дало разъяснение

Детали

Для получения средств отныне можно не только использовать Портал Дія, но и обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), в органы социальной защиты и к нотариусам. Бумажная форма предоставления документов будет действовать параллельно с подачей заявлений на Портале Дія.

Администраторы ЦПАУ, соцработники и нотариусы должны:



установить личность заявителя или полномочия его представителя;



заполнить заявление и подать его через Портал Дія;



распечатать заявление и подписать его у заявителя;



выдать экземпляр зарегистрированного заявления тому, кто обратился за помощью.



Форма подачи документов не будет влиять на очередь для рассмотрения заявлений. В министерстве сообщили, что на сегодня в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества уже подано более 15 тысяч заявлений.

Напомним

Накануне в Украине запускается второй этап государственной программы “єВідновлення” . Он предусматривает компенсации за разрушенное вследствие вооруженной агрессии рф жилье.