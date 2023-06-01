Как можно подать заявку на восстановление поврежденного жилья: Минвосстановления дало разъяснение

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил порядок подачи документов по государственной помощи "єВідновлення" на осуществление поврежденного или разрушенного в результате российской войны жилья, передает УНН.

Детали

Для получения средств отныне можно не только использовать Портал Дія, но и обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), в органы социальной защиты и к нотариусам. Бумажная форма предоставления документов будет действовать параллельно с подачей заявлений на Портале Дія.

Администраторы ЦПАУ, соцработники и нотариусы должны:

  • установить личность заявителя или полномочия его представителя;
  • заполнить заявление и подать его через Портал Дія;
  • распечатать заявление и подписать его у заявителя;
  • выдать экземпляр зарегистрированного заявления тому, кто обратился за помощью.

Форма подачи документов не будет влиять на очередь для рассмотрения заявлений. В министерстве сообщили, что на сегодня в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества уже подано более 15 тысяч заявлений.

Напомним

Накануне в Украине запускается второй этап государственной программы “єВідновлення” . Он предусматривает компенсации за разрушенное вследствие вооруженной агрессии рф жилье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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