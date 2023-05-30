В Україні запускається другий етап програми “єВідновлення” - Шмигаль
Київ • УНН
30 травня. Київ. УНН. В Україні запускається другий етап державної програми “єВідновлення” , яка передбачає компенсації за пошкоджене внаслідок збройної агресії рф житло. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє УНН.
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Другий етап передбачає компенсацію за зруйноване житло українців, яке не підлягає ремонту. Витратити кошти можна буде на
будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.
Проте придбати квартиру або інше житлове приміщення можна буде з використанням житлового сертифіката.
За словами прем'єр-міністра, розмір компенсації буде розраховувати комісія за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу тощо.
Також розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцеперебування, додав Шмигаль.
Пріоритет у компенсації мають учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.
Нагадаємо
З 10 травня у застосунку "Дія" власники пошкодженого під час війни житла мають змогу подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення. На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв.