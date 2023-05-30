В Украине запускается второй этап программы "єВідновлення" - Шмыгаль
Киев • УНН
30 мая. Киев. УНН. В Украине запускается второй этап государственной программы "єВідновлення", которая предусматривает компенсации за поврежденное в результате вооруженной агрессии рф жилье. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает УНН.
Детали
Второй этап предусматривает компенсацию за разрушенное жилье украинцев, которое не подлежит ремонту. Потратить средства можно будет на строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет происходить непосредственно на счет.
Однако приобрести квартиру или другое жилое помещение можно будет с использованием жилищного сертификата.
По словам премьер-министра, размер компенсации будет рассчитывать комиссия по специальной формуле, которая будет учитывать регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь и т.д.
Также размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади согласно его местонахождению, добавил Шмыгаль.
Приоритет в компенсации имеют участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.
Напомним
С 10 мая в приложении "Дія" владельцы поврежденного во время войны жилья имеют возможность подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления. На сегодня уже подано более 15 тысяч заявлений.