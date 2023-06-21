"єВідновлення" в Дії: Ще 78 українців отримають виплату на ремонт житла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Ще 78 заявників з "Дії" отримають грошову допомогу від держави за програмою "єВідновлення". Загальна сума виплат — понад 6,3 млн гривень, пише УНН з посиланням на Telegram цифрового сервісу.
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Українці, чиї домівки постраждали через російську агресію, продовжують одержувати виплати за програмою "єВідновлення". Ще 78 заявників з "Дії" скоро отримають грошову допомогу від держави. Загальна сума виплат — понад 6,3 млн гривень. Зі старту програми українці подали 20 308 заяв.
В сервісі нагадали алгоритм дій для подачі заяви:
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З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.
Як раніше повідомляв УНН, Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання допомоги за пошкоджене під час війни житло через систему «єВідновлення», встановивши, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тис. грн.
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