Есть единый образ будущего в направлении мира в Украине - президент Швейцарии

У участников Саммита мира было много точек зрения, но в результате сейчас есть единое видение будущего в направлении мира в Украине. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амгерд во время Глобального саммита мира, и добавила, что участники дали хороший сигнал народу Украины, передает корреспондент УНН.

Первый раз мы начали разговаривать на самом высоком уровне о мире в Украине. Мы разговаривали, было много точек зрения, но мы сделали так, что у нас сейчас есть единое видение будущего в этом направлении. Мы дали хороший сигнал народу Украины. Большая часть международного сообщества желает помочь Украине и миру в Украине, - сказала Амгерд.

Она отметила, что были обсуждены такие вопросы, как: продовольственная безопасность, ядерная безопасность, возвращение детей.

Последний вопрос, когда и как россия будет принимать участие в решении всех этих вопросов... Дискуссии последних двух дней показали, что есть разные точки зрения, но все согласны с тем, что нужно придерживаться международного права и устава ООН. Швейцария согласна и дальше продолжать играть важную роль в этом процессе, диалоге. Весь мир должен знать, что мы и дальше будем продолжать работать в направлении - построить устойчивый мир, - отметила Амгерд.

Дополнение

Совместное коммюнике Саммита мира поддержали 80 стран и 4 организации.