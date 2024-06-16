Є єдина візія майбутнього у напрямку миру в Україні - президентка Швейцарії
Київ • УНН
За словами президента Швейцарії Віоли Амгерд, учасники Саміту миру мали різні точки зору, але дійшли єдиного бачення щодо досягнення миру в Україні, що є позитивним сигналом для українців.
В учасників Саміту миру було багато точок зору, але в результаті зараз є єдина візія майбутнього у напрямку миру в Україні. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час Глобального саміту миру, та додала, що учасники дали добрий сигнал народу Україні, передає кореспондент УНН.
Перший раз ми почали розмовляти на найвищому рівні про мир в Україні. Ми розмовляли, було багато точок зору, але ми зробили так, що в нас зараз є єдина візія майбутнього у цьому напрямку. Ми дали добрий сигнал народу Україні. Більша частина міжнародної спільноти бажає допомогти Україні й миру в Україні,
Вона зазначила, що були обговорені такі питання, як: продовольча безпека, ядерна безпека, повернення дітей.
Останнє питання, коли і як росія буде приймати участь у вирішення всіх цих питань... Дискусії останніх двох днів показали, що є різні точки зору, але всі згодні з тим, що потрібно дотримуватися міжнародного права та статуту ООН. Швейцарія згодна й далі продовжувати відігравати важливу роль в цьому процесі, діалозі. Увесь світ повинен знати, що ми і далі будемо продовжувати працювати в напрямку - збудувати сталий мир,
Доповнення
Спільне комюніке Саміту миру підтримали 80 країн та 4 організації.