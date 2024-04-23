Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь

Нардепы, которые входят в ВСК ВР по Киеву хотят убедиться, на самом ли деле отсутствует угроза аварии на станции метро Почтовая Площадь в Киеве, на что обращают внимание общественные активисты. Об этом сообщил нардеп, председатель ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева Виталий Безгин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Почтовая Площадь. Есть ли риск катастрофической ситуации? По мнению активистов и экспертов - да, по мнению Киевской городской власти - нет. Но мы не вправе подвергать киевлян опасности, поэтому договорились с Владимиром Бондаренко (заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета - ред.) вместе спуститься на объект в ближайшее время, вместе с представителями ВСК и увидеть все собственными глазами. Мы не можем допустить даже потенциальной катастрофы в городе", - написал Безгин.

Дополнение

Ранее в КП "Киевский метрополитен" отмечали, что пока никаких изменений в работе в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано.

Перед этим в СМИ появилась информация, что в Киеве якобы могут закрыть на ремонт две станции метро, среди них "Почайна" и "Тараса Шевченко" на "синей" линии Киевского метрополитена. Кроме того, на уровне экспертного обсуждения рассматривается вопрос закрытия станции "Почтовая площадь".

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что работы по реконструкции тоннеля киевского метро между станциями синей ветки "Лыбедская" и "Демеевская" планируют завершить до конца лета.