Если кремлю не дать решительного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только усиливаться - Буданов

Истинные намерения российской федерации под руководством диктатора владимира путина — усиливать агрессию, его целью являются страны Европейского Союза и НАТО. И если сейчас кремлю не дать решительного отпора — гибридная агрессия против Запада будет только усиливаться. Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, передает УНН.

По его словам, порядок безопасности, установленный после Второй мировой войны, верховенство международного права, нерушимость границ, осуждение актов агрессии и войн не устроили кремль. И руководство рф намерено полностью разрушить систему мировой безопасности, посеять хаос в мире, недоверие и вражду между всеми странами.

И Украина — это, к сожалению, лишь эпизод в агрессивных намерениях кремля. Если бы сейчас мы не выстояли, российская федерация уже сейчас двинулась бы дальше. Причем, весь украинский экономический, военный, человеческий потенциал был бы присоединен к рф. Поэтому не имеем иллюзий: истинные намерения путина — продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель — страны Европейского Союза и НАТО, в которых кремль видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима

Он подчеркнул, что сейчас в Европе реализуются лишь первые пункты доктрины гибридной войны.

В ближайшее время, если кремль не остановить, гибридная агрессия будет только распространяться и усиливаться, как мы все это видели на территории Украины в конце 2013 - начале 2014 года

Кирилл Буданов выразил искреннюю благодарность странам-партнерам Украины за неоценимую помощь.

К счастью, Украина не одинока в своей борьбе. Вместе с нами в справедливой борьбе плечом к плечу стоят свободные народы. Без вас нам бы на самом деле было намного труднее и, пожалуй, все бы уже закончилось. россия точно не ожидала такой мощной международной поддержки Украины. Поэтому российской федерации крайне нужна пауза для восстановления своих прежде всего военных мощностей

Он акцентировал, что Украинцы, как никто другой, хотят мира и мечтают, чтобы трагедия никогда не повторилась ни в одной стране, ни в одном месте земного шара.

Также мы приобрели бесценный опыт противостояния российской агрессии во всех ее измерениях и готовы делиться им с другими. За годы этой войны мы приобрели уникальные свойства взаимодействия с производителями современных технологий и оружия в мире, а также имеем развитый собственный военно-промышленный комплекс. Мы готовы и открыты для сотрудничества ради всеобъемлющего мира и усиления глобальной мировой безопасности