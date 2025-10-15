Якщо кремлю не дати рішучої відсічі, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО буде лише посилюватись - Буданов

Справжні наміри російської федерації під керівництвом диктатора володимира путіна - посилювати агресію, його метою є країни Європейського Союзу й НАТО. І якщо зараз кремлю не дати рішучої відсічі - гібридна агресія проти Заходу буде лише посилюватись. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, передає УНН.

За його словами, безпековий порядок, встановлений після Другої світової війни, верховенство міжнародного права, непорушність кордонів, засудження актів агресії та війн не влаштували кремль. І керівництво рф намірилося повністю зруйнувати систему світової безпеки, посіяти хаос у світі, недовіру та ворожнечу між усіма країнами.

І Україна - це, на жаль, лише епізод в агресивних намірах кремля. Якби зараз ми не вистояли, російська федерація вже зараз рушила би далі. Причому, весь український економічний, військовий, людський потенціал був би приєднаний до рф. Тому не маємо ілюзій: справжні наміри путіна - продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета - країни Європейського Союзу та НАТО, в яких кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму