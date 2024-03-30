Еще в двух областях вводят аварийные отключения: детали
Киев • УНН
В Днепропетровской и Кировоградской областях из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии, причем плановые отключения затрагивают разные районы.
Аварийные отключения электроэнергии вводят еще в двух областях - Днепропетровской и Кировоградской, передает УНН.
О переходе на экстренные отключения на Днепропетровщине сообщили в ДТЭК.
"Из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.
Добавим
Как сообщает Суспільне, 30 марта с 18:44 в Кировоградской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго вводят графики аварийных отключений электроснабжения.
С 19:00 до 21:00 обесточены села Богдановка и часть Знаменки (Петрово) Знаменской громады.
С 21:00 до 23:00 будут обесточены села Треповка, Цибулево, Иванковцы и Знаменка район вокруг улицы Энергетиков. Об этом говорится на сайте Знаменского РЭС.
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