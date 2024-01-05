Еще плюс 790 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Потери российских войск с момента вторжения в Украину составляют примерно 363 070 человек личного состава и 6011 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 363 070 человек, 6011 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:
личного состава / персонала - около 363070 (+790) человек,
танков - 6011 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 11142 (+14) ед,
артиллерийских систем - 8604 (+30) ед,
РСЗВ - 949 (+2) ед,
средства ППО - 631 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6771 (+18),
крылатые ракеты - 1786 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11463 (+40) ед,
специальная техника - 1313 (+9).
На фронте произошло 44 боевых столкновения за сутки - Генштаб05.01.24, 07:15 • 44747 просмотров