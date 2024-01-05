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Ще плюс 790 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 790 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 111974 перегляди

Втрати російських військ з моменту вторгнення в Україну становлять приблизно 363 070 осіб особового складу та 6011 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 363 070 осіб, 6011 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько 363070 (+790) осіб,

танків ‒ 6011 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од,

артилерійських систем – 8604 (+30) од,

РСЗВ  – 949 (+2) од,

засоби ППО ‒ 631 (+1) од,

літаків  – 329 (+0) од,

гелікоптерів  – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),

крилаті ракети ‒ 1786 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1313 (+9).

На фронті відбулося 44 бойові зіткнення за добу – Генштаб05.01.24, 07:15 • 44749 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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