Ще плюс 790 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Втрати російських військ з моменту вторгнення в Україну становлять приблизно 363 070 осіб особового складу та 6011 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 363 070 осіб, 6011 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 363070 (+790) осіб,
танків ‒ 6011 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од,
артилерійських систем – 8604 (+30) од,
РСЗВ – 949 (+2) од,
засоби ППО ‒ 631 (+1) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
крилаті ракети ‒ 1786 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од,
спеціальна техніка ‒ 1313 (+9).
На фронті відбулося 44 бойові зіткнення за добу – Генштаб05.01.24, 07:15 • 44749 переглядiв