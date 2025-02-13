Еще плюс 1250 оккупантов и 58 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1250 военных, 58 артиллерийских систем и другую технику. Общие потери рф с начала войны достигли 854 280 человек.
В течение суток на российско-украинском фронте армия оккупантов потеряла еще по меньшей мере 1250 солдат и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 854 280 (+1250) человек,
- танков - 10 040 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 20 894 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 23 034 (+58) ед,
- РСЗО - 1278 (+2) ед,
- средства ППО - 1063 (+2) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 072 (+153),
- крылатые ракеты - 3063 (+6),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 096 (+168) ед,
- специальная техника - 3744 (+2) ед.
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