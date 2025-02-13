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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1250 оккупантов и 58 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 12105 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1250 военных, 58 артиллерийских систем и другую технику. Общие потери рф с начала войны достигли 854 280 человек.

В течение суток на российско-украинском фронте армия оккупантов потеряла еще по меньшей мере 1250 солдат и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 854 280 (+1250) человек,
  • танков - 10 040 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 894 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 23 034 (+58) ед,
  • РСЗО - 1278 (+2) ед,
  • средства ППО - 1063 (+2) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 072 (+153),
  • крылатые ракеты - 3063 (+6),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 096 (+168) ед,
  • специальная техника - 3744 (+2) ед.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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