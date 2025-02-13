Ще плюс 1250 окупантів і 58 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Протягом доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще щонайменше 1250 солдатів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб,

танків ‒ 10 040 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 894 (+23) од,

артилерійських систем – 23 034 (+58) од,

РСЗВ – 1278 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 072 (+153),

крилаті ракети ‒ 3063 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37 096 (+168) од,

спеціальна техніка ‒ 3744 (+2) од.

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