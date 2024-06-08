Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго

В Украине к энергосистеме после планового ремонта присоединен еще один блок АЭС, что несколько снизит дефицит электроэнергии, запланирован значительный импорт, до 16:00 ограничения потребителей не предусматриваются, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Детали

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного на 10 дней раньше срока, включили в работу энергоблок. Он добавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это несколько снизит дефицит электроэнергии в стране, который возник из-за российских атак", - сообщили в Минэнерго.

Там напомнили, это уже третий атомный блок, на котором выполнены плановые работы для подготовки к отопительному сезону. Цель - подготовить все блоки к стабильной и бесперебойной работе в отопительный сезон.

"В текущие сутки дефицит в энергосистеме имеется в вечерние часы. Ограничения электроснабжения запланированы на период с 16:00 до 24:00. В течение дня до 16:00 ограничений потребителей не планируется. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры", - отметили в Минэнерго.

Обстрелы

Из-за вражеских ударов по городу Никополь на Днепропетровщине обесточивались бытовые потребители.

На Харьковщине вражеский боеприпасы попал в технологическое оборудование газораспределительной станции. При этом был насквозь пробит газопровод.

Отключения электроэнергии

На Киевщине выключалась высоковольтная воздушная линия. Расчетное место повреждения расположено на территории беларуси. Линия включена в работу.

В западном регионе во время грозы выключалась высоковольтная воздушная линия. Действием автоматики ее включено в работу.

На Житомирщине по технологическим причинам вчера отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители.

В Тернопольской области по технологическим причинам обесточились три подстанции облэнерго и присоединенные к ним бытовые потребители.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии-29 095 МВт-ч. Экспорта не предвидится.