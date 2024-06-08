Ще один блок АЕС повернули у роботу, що скоротить дефіцит, заплановано значний імпорт і обмеження з 16:00 - Міненерго

В Україні до енергосистеми після планового ремонту приєднано ще один блок АЕС, що дещо знизить дефіцит електроенергії, заплановано значний імпорт, до 16:00 обмеження споживачів не передбачаються, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.

Деталі

"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного на 10 днів раніше строку, включили в роботу енергоблок. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це дещо знизить дефіцит електроенергії в країні, який виник через російські атаки", - повідомили у Міненерго.

Там нагадали, це вже третій атомний блок, на якому виконано планові роботи для підготовки до опалювального сезону. Мета – підготувати усі блоки до стабільної та безперебійної роботи в опалювальний сезон.

"Поточної доби дефіцит в енергосистемі наявний у вечірні години. Обмеження електропостачання заплановані на період з 16:00 до 24:00. Впродовж дня до 16:00 обмежень споживачів не планується. Відключення не передбачені для підприємств критичної інфраструктури", - зазначили у Міненерго.

Обстріли

Через ворожі удари по місту Нікополь на Дніпропетровщині знеструмлювалися побутові споживачі.

На Харківщині ворожий боєприпас влучив у технологічне обладнання газорозподільної станції. При цьому було наскрізь пробито газопровід.

Відключення електроенергії

На Київщині вимикалась високовольтна повітряна лінія. Розрахункове місце пошкодження розташоване на території білорусі. Лінію включено в роботу.

У західному регіоні під час грози вимикалась високовольтна повітряна лінія. Дією автоматики її включено в роботу.

На Житомирщині з технологічних причин вчора відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

У Тернопільській області з технологічних причин знеструмилися три підстанції обленерго та приєднані до них побутові споживачі.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 29 095 МВт-год. Експорту не передбачається.