$43.820.1450.680.17
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Еще 890 российских оккупантов ликвидировали ВСУ в течение суток на фронте

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Генштаб сообщил о ликвидации 890 оккупантов и 1023 беспилотников за сутки. Общие потери врага в технике достигли более 38 тысяч артсистем.

По состоянию на 24 марта 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 289 740 человек. За сутки ликвидировано еще примерно 890 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено 11 800 танков и 24 271 боевая бронированная машина.

Потери также включают 38 695 артиллерийских систем, 1 696 реактивных систем залпового огня и 1 336 средств противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожено 435 самолетов и 350 вертолетов.

Динамика за сутки

В течение последних суток украинские силы уничтожили 6 танков, 3 бронированные машины и 33 артиллерийские системы.

Наибольший рост зафиксирован в потере беспилотников – еще 1 023 единицы оперативно-тактического уровня.

Другие потери

В общей сложности РФ потеряла 193 892 беспилотника, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля и 2 подводные лодки.

Также уничтожено 84 955 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 098 единиц специальной техники.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины