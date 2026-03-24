23 березня, 19:55
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Ще 890 російських окупантів ліквідували ЗСУ протягом доби на фронті

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

Генштаб повідомив про ліквідацію 890 окупантів та 1023 безпілотників за добу. Загальні втрати ворога у техніці сягнули понад 38 тисяч артсистем.

Станом на 24 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 289 740 осіб. За добу ліквідовано ще приблизно 890 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено 11 800 танків і 24 271 бойову броньовану машину.

Втрати також включають 38 695 артилерійських систем, 1 696 реактивних систем залпового вогню та 1 336 засобів протиповітряної оборони. Крім того, знищено 435 літаків і 350 гелікоптерів.

Динаміка за добу

Протягом останньої доби українські сили знищили 6 танків, 3 броньовані машини та 33 артилерійські системи.

Найбільше зростання зафіксовано у втраті безпілотників – ще 1 023 одиниці оперативно-тактичного рівня.

Інші втрати

Загалом РФ втратила 193 892 безпілотники, 4 468 крилатих ракет, 33 кораблі та 2 підводні човни.

Також знищено 84 955 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 098 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

