Ще 890 російських окупантів ліквідували ЗСУ протягом доби на фронті

Станом на 24 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 289 740 осіб. За добу ліквідовано ще приблизно 890 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено 11 800 танків і 24 271 бойову броньовану машину.

Втрати також включають 38 695 артилерійських систем, 1 696 реактивних систем залпового вогню та 1 336 засобів протиповітряної оборони. Крім того, знищено 435 літаків і 350 гелікоптерів.

Динаміка за добу

Протягом останньої доби українські сили знищили 6 танків, 3 броньовані машини та 33 артилерійські системи.

Найбільше зростання зафіксовано у втраті безпілотників – ще 1 023 одиниці оперативно-тактичного рівня.

Інші втрати

Загалом РФ втратила 193 892 безпілотники, 4 468 крилатих ракет, 33 кораблі та 2 підводні човни.

Також знищено 84 955 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 098 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

