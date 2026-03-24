Ще 890 російських окупантів ліквідували ЗСУ протягом доби на фронті
Київ • УНН
Генштаб повідомив про ліквідацію 890 окупантів та 1023 безпілотників за добу. Загальні втрати ворога у техніці сягнули понад 38 тисяч артсистем.
Станом на 24 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 289 740 осіб. За добу ліквідовано ще приблизно 890 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено 11 800 танків і 24 271 бойову броньовану машину.
Втрати також включають 38 695 артилерійських систем, 1 696 реактивних систем залпового вогню та 1 336 засобів протиповітряної оборони. Крім того, знищено 435 літаків і 350 гелікоптерів.
Динаміка за добу
Протягом останньої доби українські сили знищили 6 танків, 3 броньовані машини та 33 артилерійські системи.
Найбільше зростання зафіксовано у втраті безпілотників – ще 1 023 одиниці оперативно-тактичного рівня.
Інші втрати
Загалом РФ втратила 193 892 безпілотники, 4 468 крилатих ракет, 33 кораблі та 2 підводні човни.
Також знищено 84 955 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 098 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів виникла пожежа24.03.26, 06:55 • 1652 перегляди