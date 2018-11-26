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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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ЕС введет санкции против еще четырех человек за "выборы" на Донбассе - СМИ

ЕС введет санкции против еще четырех человек за "выборы" на Донбассе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейский Союз добавит к списку санкций еще четырех человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"ЕС, вероятно, добавит еще четырех человек в список санкций за так называемые выборы на Донбассе", - написал журналист.

По его словам, ранее список состоял из пяти человек, и теперь в нем находятся всего девять человек.

"(Список - ред.) должен быть утвержден в ближайшие недели. Он не имеет ничего общего с последними событиями в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул Йозвяк.

Нагаждаемо, ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

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