ЕС введет санкции против еще четырех человек за "выборы" на Донбассе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейский Союз добавит к списку санкций еще четырех человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"ЕС, вероятно, добавит еще четырех человек в список санкций за так называемые выборы на Донбассе", - написал журналист.
По его словам, ранее список состоял из пяти человек, и теперь в нем находятся всего девять человек.
"(Список - ред.) должен быть утвержден в ближайшие недели. Он не имеет ничего общего с последними событиями в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул Йозвяк.
Нагаждаемо, ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.