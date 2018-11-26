ЄС запровадить санкції проти ще чотирьох осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Європейський Союз додасть до списку санкцій ще чотирьох осіб, яких вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
“ЄС, ймовірно, додасть ще чотирьох людей до списку санкцій за так звані вибори на Донбасі”, — написав журналіст.
За його словами, раніше список складався з п’яти людей, тож тепер в ньому перебувають усього дев'ятеро осіб.
“(Список — ред.) має бути затверджений у найближчі тижні. Він не має нічого спільного з останніми подіями в Азовському морі та Керченській протоці”, — підкреслив Йозвяк.
Нагаждаємо, раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовиборами, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
Водночас США після “виборів” в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.
Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” провели 11 листопада.