ЄС запровадить санкції проти ще чотирьох осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Європейський Союз додасть до списку санкцій ще чотирьох осіб, яких вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.