ЕС заморозил российские активы на 13,8 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро (13,8 млрд долларов), с тех пор, как 24 февраля россия вторглась в Украину, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
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"На данный момент мы заморозили – от олигархов и других организаций – 13,8 млрд евро, так что это достаточно много", - сказал Рейндерс журналистам в Праге.
Детали
"Но я должен сказать, что очень большая часть из них, более 12 миллиардов,.. - идет от пяти государств-членов", — добавил он накануне неформальной встречи министров юстиции ЕС, которую провела Чехия, что председательствует в ЕС.
Он отказался назвать пять стран, но добавил, что ожидает, что другие страны блока из 27 членов вскоре активизируют свои усилия.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер оценил стоимость активов, замороженных только Германией, в 4,48 млрд евро в середине июня.
Ранее
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что российские активы на сумму 300-500 миллиардов долларов были заморожены Западом.
Он назвал актуальным вопросом конфискацию замороженных российских активов для передачи на восстановление Украины.