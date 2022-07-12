ЄС заморозив російські активи на 13,8 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро (13,8 млрд доларів), відколи 24 лютого росія вторглася в Україну, заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише УНН з посиланням на The Telegraph.
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"На цей момент ми заморозили - від олігархів та інших організацій - 13,8 млрд євро, так що це досить багато", - сказав Рейндерс журналістам у Празі.
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"Але я маю сказати, що дуже велика частина з них, понад 12 мільярдів,.. - йде з п'яти держав-членів", — додав він напередодні неформальної зустрічі міністрів юстиції ЄС, яку провела Чехія, що головує в ЄС.
Він відмовився назвати п'ять країн, але додав, що очікує, що інші країни блоку із 27 членів невдовзі активізують свої зусилля.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер оцінив вартість активів, заморожених лише Німеччиною, у 4,48 млрд євро у середині червня.
Раніше
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські активи на суму 300-500 мільярдів доларів було заморожено Заходом.
Він назвав актуальним питанням конфіскацію заморожених російських активів для передачі на відновлення України.