ЕС призывает Иран немедленно вернуть ядерных инспекторов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Брюсселе резко раскритиковали решение Ирана лишить аккредитации нескольких членов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Согласно сообщениям, этот шаг коснулся восьми инспекторов, все из Германии и Франции. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
В воскресенье Европейский Союз раскритиковал Иран из-за его решения лишить аккредитации нескольких ядерных инспекторов ООН.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в субботу, что некоторые члены их команды больше не имеют разрешения на инспекцию ядерного арсенала Ирана.
ЕС является координатором ядерной сделки с 2015 года между Ираном и мировыми державами, известной как JCPOA. Блок заявил, что «очень обеспокоен» лишением аккредитации.
Цитата
«Особую обеспокоенность вызывает прямое и серьезное влияние этого решения на способность агентства проводить свою деятельность по проверке, которая включает мониторинг Совместного всеобъемлющего плана действий [JCPOA]», — сказал представитель ЕС.
Он добавил, что «ЕС призывает Иран пересмотреть свое решение без промедления».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал шаг Тегерана "непропорциональным и беспрецедентным". Гросси раскритиковал Иран за препятствование «способности МАГАТЭ эффективно проводить свои инспекции в Иране».
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что это решение было принято в ответ на "политические злоупотребления" со стороны Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании, всех ключевых участников СВПД (Соглашение по иранской ядерной программе - ред.).
Иранские СМИ и западный дипломат заявили, что это событие коснулось восьми ядерных инспекторов, все из которых являются Францией и Германией.
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