ЄС закликає Іран негайно повернути ядерних інспекторів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Брюсселі різко розкритикували рішення Ірану позбавити акредитації кількох членів Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Згідно з повідомленнями, цей крок торкнувся восьми інспекторів, усі з Німеччини та Франції. Про це пише DW, передає УНН.
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У неділю Європейський Союз розкритикував Іран через його рішення позбавити акредитації кількох ядерних інспекторів ООН.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило в суботу, що деякі члени їх команди більше не мають дозволу на інспекцію ядерного арсеналу Ірану.
ЄС є координатором ядерної угоди з 2015 року між Іраном і світовими державами, відомої як JCPOA. Блок заявив, що «дуже стурбований» позбавленням акредитації.
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«Особливе занепокоєння викликає прямий і серйозний вплив цього рішення на здатність агентства проводити свою діяльність з перевірки, яка включає моніторинг Спільного всеосяжного плану дій [JCPOA]», — сказав речник ЄС.
Він додав, що «ЄС закликає Іран переглянути своє рішення без зволікання».
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав крок Тегерана "непропорційним і безпрецедентним". Гроссі розкритикував Іран за перешкоджання «здатності МАГАТЕ ефективно проводити свої інспекції в Ірані».
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що це рішення було прийнято у відповідь на "політичні зловживання" з боку Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Великобританії, усіх ключових учасників СВПД (Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану - ред).
Іранські ЗМІ та західний дипломат заявили, що ця подія торкнулася восьми ядерних інспекторів, усі з яких є Францією та Німеччиною.
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