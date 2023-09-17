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Іран відкликав акредитацію у найбільш досвідченіших інспекторів МАГАТЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Керівник ядерної служби ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив «непропорційний і безпрецедентний» крок Ірану щодо заборони кількох інспекторів, призначених для нагляду за атомною діяльністю Тегерана. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок Ірану є відповіддю на заклик Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини до Тегерана негайно співпрацювати з МАГАТЕ з питань, включаючи пояснення слідів урану, знайдених на незаявлених об’єктах.
Однак Гроссі чітко дав зрозуміти, що, на його думку, Іран відреагував надмірно.

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Цитата

«Я рішуче засуджую цей непропорційний і безпрецедентний односторонній захід, який впливає на нормальне планування та проведення діяльності агентства з перевірки в Ірані та відкрито суперечить співпраці, яка повинна існувати між агентством та Іраном», — сказав він у заяві.

Доповнення

Крок Ірану, відомий як «відкликання» інспекторів, дозволено. Держави-члени, як правило, можуть накладати вето на інспекторів, призначених для відвідування їхніх ядерних об’єктів відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та угоди кожної країни про гарантії з агенцією, яка регулює інспекції.

Але МАГАТЕ заявило, що рішення Тегерана виходить за межі звичайної практики. У ньому сказано, що Іран повідомив, що заборонить "кільком" інспекторам, не вказуючи їхню кількість.

«Ці інспектори є одними з найдосвідченіших експертів агентства з унікальними знаннями в технології збагачення. Сьогоднішнім рішенням Іран фактично усунув близько третини основної групи найдосвідченіших інспекторів Агентства, призначених для Ірану», — зазначили в МАГАТЕ.

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У відповідь Іран звинуватив Сполучені Штати, Великобританію, Францію та Німеччину в політизації наглядового органу МАГАТЕ.
Гроссі додав: «Я закликаю уряд Ірану переглянути своє рішення та повернутися до співпраці з Агентством».

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