Військова активність біля ЗАЕС посилюється: МАГАТЕ зафіксували понад 20 вибухів

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«Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні», – сказав генеральний директор Гроссі.

«Що б не трапилося в зоні конфлікту, де б це не було, усі можуть програти від ядерної аварії, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося», — сказав він.

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Через трохи більше року після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій в Європі атомній електростанції (АЕС), щоб допомогти запобігти аварії під час конфлікту в Україні, загальна ситуація на об’єкті залишається дуже нестабільною, сказав генеральний директор Гроссі.

Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів.

Також ЗАЕС поінформувала групу МАГАТЕ, що вранці 7 вересня було зафіксовано нові удари безпілотників у сусідньому місті Енергодар, де проживає багато персоналу станції зі своїми родинами. Про постраждалих не повідомляється. Крім того, команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів через побоювання щодо високого ризику військових дій у цьому районі.

В інших частинах України цього тижня відбулася ротація експертів МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС, а на наступний тиждень запланована ротація групи на Чорнобильському майданчику. Групи МАГАТЕ на чотирьох об'єктах не повідомили про будь-які проблеми з ядерною безпекою чи безпекою.

Нагадаємо

Росіяни замінували шлях, яким слідували експерти МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС. Міни було виявлено та знешкоджено.