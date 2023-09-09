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Военная активность возле ЗАЭС усиливается: МАГАТЭ зафиксировали более 20 взрывов

Военная активность возле ЗАЭС усиливается: МАГАТЭ зафиксировали более 20 взрывов

Киев • УНН

 • 377321 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые работают на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы. Что может свидетельствовать о возможном признаке усиления военной активности в регионе и представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности и безопасности на месте. Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, пишет УНН.

Цитата 

«Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я остаюсь глубоко обеспокоенным возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенного военного напряжения в регионе», – сказал генеральный директор Гросси. 

«Что бы ни случилось в зоне конфликта, где бы это ни было, все могут проиграть от ядерной аварии, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Детали 

Спустя чуть более года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), чтобы помочь предотвратить аварию во время конфликта в Украине, общая ситуация на объекте остается очень нестабильной, сказал генеральный директор Гросси.

Начиная с прошлой субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. 

Также ЗАЭС проинформировала группу МАГАТЭ, что утром 7 сентября были зафиксированы новые удары беспилотников в соседнем городе Энергодар, где проживает много персонала станции со своими семьями. О пострадавших не сообщается. Кроме того, команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на площадке до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений относительно высокого риска военных действий в этом районе.

В других частях Украины на этой неделе состоялась ротация экспертов МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а на следующую неделю запланирована ротация группы на Чернобыльской площадке. Группы МАГАТЭ на четырех объектах не сообщили о каких-либо проблемах с ядерной безопасностью или безопасностью.

Напомним

Россияне заминировали путь, по которому следовали эксперты МАГАТЭ, на Запорожскую АЭС. Мины были обнаружены и обезврежены.

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