Военная активность возле ЗАЭС усиливается: МАГАТЭ зафиксировали более 20 взрывов

Цитата

«Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я остаюсь глубоко обеспокоенным возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенного военного напряжения в регионе», – сказал генеральный директор Гросси.

«Что бы ни случилось в зоне конфликта, где бы это ни было, все могут проиграть от ядерной аварии, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Детали

Спустя чуть более года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), чтобы помочь предотвратить аварию во время конфликта в Украине, общая ситуация на объекте остается очень нестабильной, сказал генеральный директор Гросси.

Начиная с прошлой субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней.

Также ЗАЭС проинформировала группу МАГАТЭ, что утром 7 сентября были зафиксированы новые удары беспилотников в соседнем городе Энергодар, где проживает много персонала станции со своими семьями. О пострадавших не сообщается. Кроме того, команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на площадке до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений относительно высокого риска военных действий в этом районе.

В других частях Украины на этой неделе состоялась ротация экспертов МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а на следующую неделю запланирована ротация группы на Чернобыльской площадке. Группы МАГАТЭ на четырех объектах не сообщили о каких-либо проблемах с ядерной безопасностью или безопасностью.

Напомним

Россияне заминировали путь, по которому следовали эксперты МАГАТЭ, на Запорожскую АЭС. Мины были обнаружены и обезврежены.