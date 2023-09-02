Окупанти підкладають експертам МАГАТЕ міни - речник Сил оборони Таврійського напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Росіяни замінували шлях, яким слідували експерти МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС. Міни було виявлено та знешкоджено. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Вчора, коли мінялися експерти міжнародні МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС їхали, наші сапери виявили по дорозі 5 протипіхотних мін, вони їх знешкодили. Це свідчить, що росіяни в будь-якому випадку вчиняють підло, незважаючи ні на ООН, ні на якісь міжнародні домовленості та конвенції", - заявив речник.
Зазначається, що ліквідували міни стрілецькою зброєю та підривами.
Нагадаємо
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram опублікував відео, як сапери на шляху місії МАГАТЕ, знешкоджують протипіхотні міни. Зокрема, сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії.