Окупанти підкладають експертам МАГАТЕ міни - речник Сил оборони Таврійського напрямку

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"Вчора, коли мінялися експерти міжнародні МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС їхали, наші сапери виявили по дорозі 5 протипіхотних мін, вони їх знешкодили. Це свідчить, що росіяни в будь-якому випадку вчиняють підло, незважаючи ні на ООН, ні на якісь міжнародні домовленості та конвенції", - заявив речник.

Зазначається, що ліквідували міни стрілецькою зброєю та підривами.

Нагадаємо

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram опублікував відео, як сапери на шляху місії МАГАТЕ, знешкоджують протипіхотні міни. Зокрема, сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії.