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Ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС: на шляху місії знешкодили 5 російських протипіхотних мін

Ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС: на шляху місії знешкодили 5 російських протипіхотних мін

Київ • УНН

 • 365069 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram опублікував відео, як сапери на шляху місії МАГАТЕ, знешкоджують протипіхотні міни, передає УНН.

Деталі

"Це один з етапів сьогоднішньої ротації представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії", - пояснив події на відео Тарнавський.

Доповнення

На Чорнобильській, Рівненській, а також на Південноукраїнській і Хмельницькій атомних станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року. На окупованій Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює із вересня 2022 року. Розташування місій Агентства на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України.

Під час ротації на початку серпня на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС було виявлено дві російські протипіхотні міни, їх було знешкоджено.

Наступного дня експерти МАГАТЕ повідомили, що після неодноразових запитів команда отримала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків ЗАЕС, а також змогла чітко побачити дахи машинних залів, де не виявили мін чи вибухових речовин.

У ніч тією перед ротацією наглядова місія повідомила, що чула серію детонацій поблизу станції. На ЗАЕС команді повідомили, що в результаті цих вибухів не було ніякого впливу на майданчик, сусідню промислову зону або місто Енергодар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ЗАЕС не проводяться ремонтні роботи, окупанти вводять в оману МАГАТЕ - Держатомрегулювання

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