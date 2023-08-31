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Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС: на пути миссии обезвредили 5 российских противопехотных мин

Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС: на пути миссии обезвредили 5 российских противопехотных мин

Киев • УНН

 • 365066 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram опубликовал видео, как саперы на пути миссии МАГАТЭ, обезвреживают противопехотные мины, передает УНН.

Детали

"Это один из этапов сегодняшней ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Саперы из состава подразделений, действующих на запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии", - пояснил события на видео Тарнавский.

Дополнение

На Чернобыльской, Ровенской, а также на Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года. На оккупированной Запорожской АЭС постоянная мониторинговая группа работает с сентября 2022 года. Размещение миссий Агентства на всех украинских АЭС произошло в ответ на официальный запрос Украины.

Во время ротации в начале августа на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС были обнаружены две российские противопехотные мины, они были обезврежены.

На следующий день эксперты МАГАТЭ сообщили, что после неоднократных запросов команда получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков ЗАЭС, а также смогла четко увидеть крыши машинных залов, где не обнаружили мин или взрывчатых веществ.

В ночь перед ротацией наблюдательная миссия сообщила, что слышала серию детонаций вблизи станции. На ЗАЭС команде сообщили, что в результате этих взрывов не было никакого влияния на площадку, соседнюю промышленную зону или город Энергодар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На ЗАЭС не проводятся ремонтные работы, оккупанты вводят в заблуждение МАГАТЭ - Госатомрегулирование

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