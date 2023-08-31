Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС: на пути миссии обезвредили 5 российских противопехотных мин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram опубликовал видео, как саперы на пути миссии МАГАТЭ, обезвреживают противопехотные мины, передает УНН.
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"Это один из этапов сегодняшней ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Саперы из состава подразделений, действующих на запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии", - пояснил события на видео Тарнавский.
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На Чернобыльской, Ровенской, а также на Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года. На оккупированной Запорожской АЭС постоянная мониторинговая группа работает с сентября 2022 года. Размещение миссий Агентства на всех украинских АЭС произошло в ответ на официальный запрос Украины.
Во время ротации в начале августа на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС были обнаружены две российские противопехотные мины, они были обезврежены.
На следующий день эксперты МАГАТЭ сообщили, что после неоднократных запросов команда получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков ЗАЭС, а также смогла четко увидеть крыши машинных залов, где не обнаружили мин или взрывчатых веществ.
В ночь перед ротацией наблюдательная миссия сообщила, что слышала серию детонаций вблизи станции. На ЗАЭС команде сообщили, что в результате этих взрывов не было никакого влияния на площадку, соседнюю промышленную зону или город Энергодар.
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