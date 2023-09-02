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Оккупанты подкладывают экспертам МАГАТЭ мины - спикер Сил обороны Таврического направления

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россияне заминировали путь, которым следовали эксперты МАГАТЭ, на Запорожскую АЭС. Мины были обнаружены и обезврежены. Об этом рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Вчера, когда менялись эксперты международные МАГАТЭ, на Запорожскую АЭС ехали, наши саперы обнаружили по дороге 5 противопехотных мин, они их обезвредили. Это свидетельствует, что россияне в любом случае поступают подло, несмотря ни на ООН, ни на какие-то международные договоренности и конвенции", - заявил спикер.

Отмечается, что мины ликвидировали стрелковым оружием и подрывами. 

Напомним

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram опубликовал видео, как саперы на пути миссии МАГАТЭ, обезвреживают противопехотные мины. В частности, саперы из состава подразделений, действующих на запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии. 

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