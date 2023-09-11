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росія може надати Ірану зброю, яка загрожуватиме Ізраїлю - директор «Моссаду»

росія може надати Ірану зброю, яка загрожуватиме Ізраїлю - директор «Моссаду»

Київ • УНН

 • 402408 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Ізраїль стурбований можливим продажем росією передової зброї Ірану, яка може становити загрозу для існування Ізраїлю. Про це заявив директор розвідувальної служби «Моссад» Давид Барнеа, пише The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

Виступаючи на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики, Барнеа заявив, що Іран має намір купити у росії сучасну зброю, яка «поставить під загрозу існування Ізраїлю».

«Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут», — сказав Барнеа.

Якщо ізраїльтянам або євреям буде завдано шкоди, попередив він, відповідь Ізраїлю дійде аж до «вищого ешелону».

Також Барнеа сказав, що Іран своєю чергою, хоче надати росії ракети малої та дальньої дії на додаток до БПЛА, які він продав російським військовим для вторгнення в Україну.

За його словами, спроби Ірану надати рф ракети під час війни були зірвані. «У мене є відчуття, що найближчим часом будуть зірвані інші угоди», - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія та Іран посилили військову співпрацю у сфері виготовлення БПЛА – The Washington Post

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