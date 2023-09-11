росія може надати Ірану зброю, яка загрожуватиме Ізраїлю - директор «Моссаду»

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Виступаючи на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики, Барнеа заявив, що Іран має намір купити у росії сучасну зброю, яка «поставить під загрозу існування Ізраїлю».

«Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут», — сказав Барнеа.

Якщо ізраїльтянам або євреям буде завдано шкоди, попередив він, відповідь Ізраїлю дійде аж до «вищого ешелону».

Також Барнеа сказав, що Іран своєю чергою, хоче надати росії ракети малої та дальньої дії на додаток до БПЛА, які він продав російським військовим для вторгнення в Україну.

За його словами, спроби Ірану надати рф ракети під час війни були зірвані. «У мене є відчуття, що найближчим часом будуть зірвані інші угоди», - додав він.

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