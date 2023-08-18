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Росія та Іран посилили військову співпрацю у сфері виготовлення БПЛА – The Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. росія та Іран уклали угоду, за якою до літа 2025 року планують виготовити 6000 ударних дронів для бомбардування України. Про це пише The Washington Post, пернедає УНН.

Деталі

Редакція посилається на власні джерела та документи, зокрема на угоду, укладену торік у листопаді у Татарстані. Її мета — виготовлення 6 тисяч іранських дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" до літа 2025 року.

Цитата

"У листуванні та інших документах інженери використовували закодовану мову: дрони – "човни", їх вибухівка – "бампери", а Іран – країна, яка таємно надавала технічну допомогу – "Ірландія" або "Білорусь", – йдеться у статті.

Також опубліковані документи свідчать, що російські інженери намагаються покращити застарілі іранські технології виробництва, зокрема створити якісніші безпілотники та збільшити їх випуск.

Українські Національні Новини

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