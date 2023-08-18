Росія та Іран посилили військову співпрацю у сфері виготовлення БПЛА – The Washington Post

Деталі

Редакція посилається на власні джерела та документи, зокрема на угоду, укладену торік у листопаді у Татарстані. Її мета — виготовлення 6 тисяч іранських дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" до літа 2025 року.

Цитата

"У листуванні та інших документах інженери використовували закодовану мову: дрони – "човни", їх вибухівка – "бампери", а Іран – країна, яка таємно надавала технічну допомогу – "Ірландія" або "Білорусь", – йдеться у статті.

Також опубліковані документи свідчать, що російські інженери намагаються покращити застарілі іранські технології виробництва, зокрема створити якісніші безпілотники та збільшити їх випуск.