Россия и Иран усилили военное сотрудничество в сфере изготовления БПЛА - The Washington Post

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105612 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105982 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100753 просмотра

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13 марта, 10:29 • 91919 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109604 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Россия и Иран заключили соглашение, по которому к лету 2025 года планируют изготовить 6000 ударных дронов для бомбардировки Украины. Об этом пишет The Washington Post, пернедает УНН.

Детали

Редакция ссылается на собственные источники и документы, в частности на соглашение, заключенное в ноябре прошлого года в Татарстане. Его цель — изготовление 6 тысяч иранских дронов в особой экономической зоне "Алабуга" до лета 2025 года.

Цитата

"В переписке и других документах инженеры использовали закодированный язык: дроны – "лодки", их взрывчатка – "бамперы", а Иран – страна, которая тайно оказывала техническую помощь – "Ирландия" или "Беларусь", – говорится в статье.

Также опубликованные документы свидетельствуют, что российские инженеры пытаются улучшить устаревшие иранские технологии производства, в частности создать более качественные беспилотники и увеличить их выпуск.

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