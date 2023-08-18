Россия и Иран усилили военное сотрудничество в сфере изготовления БПЛА - The Washington Post

Детали

Редакция ссылается на собственные источники и документы, в частности на соглашение, заключенное в ноябре прошлого года в Татарстане. Его цель — изготовление 6 тысяч иранских дронов в особой экономической зоне "Алабуга" до лета 2025 года.

Цитата

"В переписке и других документах инженеры использовали закодированный язык: дроны – "лодки", их взрывчатка – "бамперы", а Иран – страна, которая тайно оказывала техническую помощь – "Ирландия" или "Беларусь", – говорится в статье.

Также опубликованные документы свидетельствуют, что российские инженеры пытаются улучшить устаревшие иранские технологии производства, в частности создать более качественные беспилотники и увеличить их выпуск.