россия может предоставить Ирану оружие, которое будет угрожать Израилю - директор "Моссада"

Детали

Выступая на ежегодной конференции Института контртеррористической политики, Барнеа заявил, что Иран намерен купить у россии современное оружие, которое «поставит под угрозу существование Израиля».

«Мы боимся, что русские передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь», — сказал Барнеа.

Если израильтянам или евреям будет нанесен вред, предупредил он, ответ Израиля дойдет вплоть до «высшего эшелона».

Также Барнеа сказал, что Иран в свою очередь, хочет предоставить россии ракеты малого и дальнего действия в дополнение к БПЛА, которые он продал российским военным для вторжения в Украину.

По его словам, попытки Ирана предоставить РФ ракеты во время войны были сорваны. «У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны другие сделки», - добавил он.

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