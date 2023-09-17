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Иран отозвал аккредитацию у наиболее опытных инспекторов МАГАТЭ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Руководитель ядерной службы ООН МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил «непропорциональный и беспрецедентный» шаг Ирана по запрету нескольких инспекторов, предназначенных для надзора за атомной деятельностью Тегерана. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг Ирана является ответом на призыв Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии к Тегерану немедленно сотрудничать с МАГАТЭ по вопросам, включая объяснение следов урана, найденных на незаявленных объектах.

Однако Гросси четко дал понять, что, по его мнению, Иран отреагировал чрезмерно.

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Цитата

«Я решительно осуждаю эту непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение деятельности агентства по проверке в Иране и открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном», — сказал он в заявлении.

Дополнение

Шаг Ирана, известный как «отзыв» инспекторов, разрешен. Государства-члены, как правило, могут налагать вето на инспекторов, назначенных для посещения их ядерных объектов в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и соглашением о гарантиях каждой страны с агентством, регулирующим инспекции.

Но МАГАТЭ заявило, что решение Тегерана выходит за рамки обычной практики. В нем сказано, что Иран сообщил, что запретит "нескольким" инспекторам, не указывая их количество.

«Эти инспекторы являются одними из самых опытных экспертов агентства с уникальными знаниями в технологии обогащения. Сегодняшним решением Иран фактически отстранил около трети основной группы самых опытных инспекторов Агентства, предназначенных для Ирана», — отметили в МАГАТЭ.

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В ответ Иран обвинил Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию в политизации надзорного органа МАГАТЭ.

Гросси добавил: «Я призываю правительство Ирана пересмотреть свое решение и вернуться к сотрудничеству с Агентством».

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