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ЕС зафиксировал рекордный торговый дефицит с Китаем в 360 млрд евро — фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 746 просмотра

В 2025 году торговый дефицит ЕС с Китаем достиг рекордных 360 млрд евро. Урсула фон дер Ляйен призвала к защите внутреннего рынка Брюсселя.

ЕС зафиксировал рекордный торговый дефицит с Китаем в 360 млрд евро — фон дер Ляйен

Европейский Союз в 2025 году зафиксировал крупнейший в истории торговый дефицит с Китаем, который достиг 360 млрд евро. Об этом перед началом саммита G7 в Эвиане заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

По ее словам, тема глобальных экономических дисбалансов станет одной из ключевых во время встречи лидеров "Группы семи".

2025 год запомнится как год, когда впервые все государства-члены ЕС имели торговый дефицит с Китаем. Европейский Союз зафиксировал рекордный дефицит в 360 миллиардов евро. Это не является устойчивой моделью

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Брюссель продолжает политику "снижения рисков, а не разрыва связей" с Китаем. Для этого ЕС планирует наращивать собственные производственные мощности, диверсифицировать цепочки поставок через новые соглашения о свободной торговле и защищать внутренний рынок от недобросовестной конкуренции.

Президент Еврокомиссии добавила, что страны G7 имеют общее видение необходимости координации действий в вопросах глобальных экономических дисбалансов и избыточных производственных мощностей.

В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии15.06.26, 16:20 • 8802 просмотра

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Европейская комиссия
Европейский Союз
Китай
Урсула фон дер Ляйен