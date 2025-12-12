ЕС вводит пошлину в размере 3 евро для посылок до 150 евро

Совет ЕС согласился с июля 2026 года применять пошлину в размере 3 евро на посылки стоимостью менее 150 евро, ввозимые в ЕС. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Сегодня Совет согласился применять фиксированную пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью менее 150 евро, ввозимые в ЕС, преимущественно через электронную коммерцию, с 1 июля 2026 года

Отмечается, что эта временная мера реагирует на тот факт, что такие посылки сейчас ввозятся в ЕС без уплаты пошлины, что приводит к недобросовестной конкуренции для продавцов из ЕС, рискам для здоровья и безопасности потребителей, высокому уровню мошенничества и экологическим проблемам.

Пошлина в размере 3 евро будет применяться к каждому отдельному типу товара, в соответствии с его тарифными позициями, содержащимися в партии. Эта мера будет оставаться в силе до вступления в силу постоянной договоренности по таким участкам, согласованной в ноябре 2025 года