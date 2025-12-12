ЄС запроваджує мито в розмірі 3 євро для посилок до 150 євро

Рада ЄС погодилася з липня 2026 року застосовувати мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю менше 150 євро, що ввозяться до ЄС. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Сьогодні Рада погодилася застосовувати фіксоване мито у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю менше 150 євро, що ввозяться до ЄС, переважно через електронну комерцію, з 1 липня 2026 року

Зазначається, що цей тимчасовий захід реагує на той факт, що такі посилки наразі ввозяться до ЄС без сплати мита, що призводить до недобросовісної конкуренції для продавців з ЄС, ризиків для здоров'я та безпеки споживачів, високого рівня шахрайства та екологічних проблем.

Мито у розмірі 3 євро застосовуватиметься до кожного окремого типу товару, відповідно до його тарифних позицій, що міститься у партії. Цей захід залишатиметься чинним до набрання чинності постійної домовленості щодо таких ділянок, узгодженої у листопаді 2025 року