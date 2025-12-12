ЄС запроваджує мито в розмірі 3 євро для посилок до 150 євро

$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
17:00 • 5546 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 13004 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
13:09 • 19197 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
13:07 • 23425 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
12 грудня, 11:47 • 34717 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 28061 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22991 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
12 грудня, 10:23 • 23108 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
12 грудня, 07:00 • 24089 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 23430 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 18708 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:47 • 34721 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 13:44 • 72044 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
ЄС запроваджує мито в розмірі 3 євро для посилок до 150 євро

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Рада ЄС погодилася з 1 липня 2026 року застосовувати фіксоване мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, що ввозяться до ЄС. Цей захід спрямований на усунення недобросовісної конкуренції та ризиків для споживачів.

ЄС запроваджує мито в розмірі 3 євро для посилок до 150 євро

Рада ЄС погодилася з липня 2026 року застосовувати мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю менше 150 євро, що ввозяться до ЄС. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Сьогодні Рада погодилася застосовувати фіксоване мито у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю менше 150 євро, що ввозяться до ЄС, переважно через електронну комерцію, з 1 липня 2026 року 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей тимчасовий захід реагує на той факт, що такі посилки наразі ввозяться до ЄС без сплати мита, що призводить до недобросовісної конкуренції для продавців з ЄС, ризиків для здоров'я та безпеки споживачів, високого рівня шахрайства та екологічних проблем.

Мито у розмірі 3 євро застосовуватиметься до кожного окремого типу товару, відповідно до його тарифних позицій, що міститься у партії. Цей захід залишатиметься чинним до набрання чинності постійної домовленості щодо таких ділянок, узгодженої у листопаді 2025 року 

- зазначається в заяві.

Нагадаємо

Кабінет міністрів наступному році планує залучити понад 22 млрд гривень від оподаткування на онлайн-платформах та введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої.

Павло Башинський

