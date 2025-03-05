ЕС сегодня рассмотрит вопрос о новой цифровой пограничной системе EES
Киев • УНН
Европейский Союз намерен обсудить цифровую систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Система предполагает биометрическую идентификацию и автоматическую регистрацию данных о пересечении границы.
ЕС обговорит новую цифровую пограничную систему EES. Об этом сообщает Европейский Совет, передает УНН.
Детали
Эта инициатива направлена на улучшение управления въездом и выездом граждан третьих стран, которые пересекают внешние границы ЕС для краткосрочного пребывания.
Система автоматически будет регистрировать данные о въезде, выезде и отказе во въезде, а пограничники получат дополнительные инструменты для проверки пассажиров. В частности, при первом пересечении границы путешественники будут проходить биометрическую идентификацию через сканирование отпечатков пальцев или фотографирование.
Министры стран-членов ЕС обсудили вопросы совместимости новой системы с существующей ИТ-инфраструктурой правоохранительных органов и утвердили дорожную карту внедрения. Одним из ключевых аспектов станет интеграция EES с будущей Европейской системой авторизации поездок (ETIAS), которая усилит контроль над безвизовыми поездками в ЕС.
Отдельное внимание на заседании Совета ЕС было уделено вопросам эффективности возвращения мигрантов. Обсуждались трудности, связанные с нехваткой ресурсов, недостаточным сотрудничеством с странами происхождения мигрантов и необходимостью расширения инструментов обмена информацией между государствами-членами.
Запуск EES уже несколько раз откладывался из-за технических и бюрократических препятствий. Предыдущая целевая дата – ноябрь 2024 года была пропущена из-за задержек в внедрении со стороны отдельных стран, в частности Франции, а также из-за необходимости доработки ИТ-систем.
На данный момент окончательная дата запуска еще не определена, однако октябрь 2025 года рассматривается как наиболее реалистичный срок, при условии отсутствия дальнейших задержек.
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