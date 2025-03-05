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ЕС сегодня рассмотрит вопрос о новой цифровой пограничной системе EES

Киев • УНН

 • 29176 просмотра

Европейский Союз намерен обсудить цифровую систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Система предполагает биометрическую идентификацию и автоматическую регистрацию данных о пересечении границы.

ЕС сегодня рассмотрит вопрос о новой цифровой пограничной системе EES

ЕС обговорит новую цифровую пограничную систему EES. Об этом сообщает Европейский Совет, передает УНН.

Детали

Эта инициатива направлена на улучшение управления въездом и выездом граждан третьих стран, которые пересекают внешние границы ЕС для краткосрочного пребывания. 

Система автоматически будет регистрировать данные о въезде, выезде и отказе во въезде, а пограничники получат дополнительные инструменты для проверки пассажиров. В частности, при первом пересечении границы путешественники будут проходить биометрическую идентификацию через сканирование отпечатков пальцев или фотографирование. 

Министры стран-членов ЕС обсудили вопросы совместимости новой системы с существующей ИТ-инфраструктурой правоохранительных органов и утвердили дорожную карту внедрения. Одним из ключевых аспектов станет интеграция EES с будущей Европейской системой авторизации поездок (ETIAS), которая усилит контроль над безвизовыми поездками в ЕС. 

Отдельное внимание на заседании Совета ЕС было уделено вопросам эффективности возвращения мигрантов. Обсуждались трудности, связанные с нехваткой ресурсов, недостаточным сотрудничеством с странами происхождения мигрантов и необходимостью расширения инструментов обмена информацией между государствами-членами. 

Запуск EES уже несколько раз откладывался из-за технических и бюрократических препятствий. Предыдущая целевая дата – ноябрь 2024 года была пропущена из-за задержек в внедрении со стороны отдельных стран, в частности Франции, а также из-за необходимости доработки ИТ-систем. 

На данный момент окончательная дата запуска еще не определена, однако октябрь 2025 года рассматривается как наиболее реалистичный срок, при условии отсутствия дальнейших задержек.

Новые правила выезда за границу для мужчин 18-25 лет: что изменил Кабмин31.12.24, 14:57 • 17521 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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