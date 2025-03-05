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ЄС сьогодні розгляне питання щодо нової цифрової прикордонної системи EES

Київ • УНН

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Європейський Союз планує обговорити цифрову систему EES для контролю в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Система передбачає біометричну ідентифікацію та автоматичну реєстрацію даних про перетин кордону.

ЄС сьогодні розгляне питання щодо нової цифрової прикордонної системи EES

ЄС обговорить нову цифрову прикордонну систему EES. Про це повідомляє Європейська Рада, передає УНН.

Деталі

Ця ініціатива спрямована на покращення управління в’їздом та виїздом громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони ЄС для короткострокового перебування. 

Система автоматично реєструватиме дані про в’їзд, виїзд та відмову у в’їзді, а прикордонники отримають додаткові інструменти для перевірки пасажирів. Зокрема, під час першого перетину кордону мандрівники проходитимуть біометричну ідентифікацію через сканування відбитків пальців або фотографування. 

Міністри країн-членів ЄС обговорили питання сумісності нової системи з наявною ІТ-інфраструктурою правоохоронних органів та ухвалили дорожню карту впровадження. Одним із ключових аспектів стане інтеграція EES із майбутньою Європейською системою авторизації подорожей (ETIAS), яка посилить контроль над безвізовими подорожами до ЄС. 

Окрему увагу на засіданні Ради ЄС приділили питанням ефективності повернення мігрантів. Обговорювалися труднощі, пов’язані з нестачею ресурсів, недостатньою співпрацею з країнами походження мігрантів та необхідністю розширення інструментів обміну інформацією між державами-членами. 

Запуск EES вже кілька разів відкладався через технічні та бюрократичні перешкоди. Попередня цільова дата –листопад 2024 року була пропущена через затримки у впровадженні з боку окремих країн, зокрема Франції, а також через необхідність доопрацювання ІТ-систем. 

Наразі остаточна дата запуску ще не визначена, однак жовтень 2025 року розглядається як найбільш реалістичний термін, за умови відсутності подальших затримок.

Нові правила виїзду за кордон для чоловіків 18-25 років: що змінив Кабмін31.12.24, 14:57 • 17521 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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