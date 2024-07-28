Киев • УНН
Европейская служба внешних дел ЕС вынуждена сократить расходы на 43 млн евро из-за превышения бюджета. Дипломатам рекомендуют отказаться от поездок, вечеринок и усиления безопасности резиденций.
Дипломатов Европейского Союза просят отказаться от запланированных поездок, отменить вечеринки и отложить работу по усилению безопасности их резиденций из-за перевыполнения бюджета Европейской службы внешних дел - внешнеполитического ведомства ЕС. Об этом из собственных источников стало известно Financial Times, передает УНН.
Детали
В частности, сразу пять собеседников издания заявили, что Европейская служба внешних дел ЕС вынуждена сократить 43 миллиона евро расходов, или почти 5% запланированного бюджета, из-за превышения бюджета в этом году.
Согласно правилам текущего семилетнего бюджета ЕС, все его ведомства должны удерживать ежегодный рост расходов, не связанных с выплатой заработной платы, в пределах 2%.
Перерасходы внешнеполитической службы Евросоюза в абсолютном выражении оказались самыми большими, сейчас в службе ищут шаги, которые позволят закрыть дефицит бюджета.
Представитель ведомства заявил, что там сократили "все возможные расходы" и вдвое уменьшили бюджеты 145 зарубежных представительств, "несмотря на разрушительное влияние на нашу глобальную деятельность".
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Дополнение
В разговоре с FT чиновники признали, что сокращения уже привели к отмене некоторых мероприятий - в частности ежегодного принятия в Генассамблее ООН.
Также дипломаты ЕС указывают и на проблемы из-за сокращения бюджета. Так, около 50 из 145 дипломатических миссий имеют критические проблемы с безопасностью, но денег на обновление замков, зарешеченных окон или установку камер нет.
Кроме того, некоторые резиденции послов Евросоюза непригодны для проживания, поэтому послы за свой счет арендуют жилье.
В FT напоминают, что генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Стефано Саннино еще в марте предупредил, что ведомство "крайне недофинансировано" и его бюджет в более чем 880 миллионов евро в год не соответствует уровню инфляции.
Напомним
Отчет Европейской туристической комиссии подтверждает значительный рост международного туристического спроса на Европу.
Международные расходы на туризм в регионе ожидаются достичь рекордной отметки в 800 миллиардов евро в этом году, что на 37% превышает показатели до пандемии.