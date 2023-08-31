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ЕС выделит деньги странам, которые оказывали военную помощь Украине

ЕС выделит деньги странам, которые оказывали военную помощь Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В среду, во время неформальной встречи министров обороны Европейского Союза было объявлено, что ЕС планирует выделить 20 миллиардов евро, чтобы частично возместить странам-членам расходы, понесенные ими при оказании военной помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

ЕС планирует выделить 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет через Европейский фонд мира, чтобы частично возместить государствам-членам расходы, понесенные ими при оказании военной помощи Украине. Это план ЕС по продолжению военной поддержки Украины.

Цитата

«Мы надеемся, что новый план обеспечит долгосрочную и устойчивую поддержку Украины. Крайне важно достичь гибкости в оказании помощи и обеспечить, чтобы меры были продолжением помощи, а не ее заменой", - сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас участвуя в неформальной встрече министров обороны Европейского Союза в среду.

Министр сообщил, что Литва подготовила национальный трехлетний план военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро, поскольку только непрерывная, устойчивая поддержка и долгосрочные гарантии безопасности помогут Украине достичь победы.

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Со своей стороны, министр обороны Украины А. Резников, обращаясь в неформальной встрече к министрам обороны ЕС, подчеркнул, что военная поддержка Европейского Союза является одним из ключевых факторов успеха Украины в войне. Продолжение быстрых поставок оружия является критически важным для достижения прорыва в контрнаступлении и защиты украинского народа от ежедневных авиаударов, пишет издание.

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Важной является миссия военной помощи EUMAM в Украине и подготовки войск в 2024 году, интегрировать подготовку украинских войск в сухопутных, морских, воздушных и кибервоенных сферах, пишет издание. Во время неформальной встречи Министр национальной обороны А. Анушаускас напомнил участникам, что в июле, во время встречи в Рамштайнском формате, Литва предложила создать коалицию по разминированию. Целью которой является подготовка и оснащение Вооруженных сил Украины для разминирования освобожденных территорий.

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