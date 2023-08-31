ЄС виділить гроші країнам, які надавали військову допомогу Україні

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ЄС планує виділити 20 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років через Європейський фонд миру, щоб частково відшкодувати державам-членам витрати, понесені ними при наданні військової допомоги Україні. Це план ЄС щодо продовження військової підтримки України.

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«Ми сподіваємося, що новий план забезпечить довгострокову і стійку підтримку України. Вкрай важливо досягти гнучкості в наданні допомоги і забезпечити, щоб заходи були продовженням допомоги, а не її заміною", - сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас беручи участь у неформальній зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у середу.

Міністр повідомив, що Литва підготувала національний трирічний план військової допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів євро, оскільки лише безперервна, стійка підтримка та довгострокові гарантії безпеки допоможуть Україні досягти перемоги.

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Зі свого боку, міністр оборони України О. Резніков, звертаючись у неформальній зустрічі до міністрів оборони ЄС, підкреслив, що військова підтримка Європейського Союзу є одним з ключових факторів успіху України у війні. Продовження швидкого постачання зброї є критично важливим для досягнення прориву в контрнаступі та захисту українського народу від щоденних авіаударів, пише видання.

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Важливою є місія військової допомоги EUMAM в Україні та підготовки військ у 2024 році, інтегрувати підготовку українських військ у сухопутних, морських, повітряних та кібервійськових сферах, пише видання. Під час неформальної зустрічі Міністр національної оборони А. Анушаускас нагадав учасникам, що в липні, під час зустрічі у Рамштайнському форматі, Литва запропонувала створити коаліцію з розмінування. Метою якої є підготовка та оснащення Збройних сил України для розмінування звільнених територій.

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