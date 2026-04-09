ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на поддержку реформ - СМИ

Брюссель выделит 2 миллиарда евро Украине, которая переживает трудные финансовые трудности, в рамках своей программы поддержки Украины, поскольку усилия ЕС по обеспечению долгосрочного финансирования Киева остаются заблокированными Венгрией, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

"Я приветствую позитивный прогресс в Верховной Раде, поскольку парламент Украины принял важные законы, связанные с реформами ЕС и МВФ", – написала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в среду вечером в эфире X.

Издание отмечает, что Европейская комиссия может в одностороннем порядке выделить средства в рамках программы поддержки Украины – среднесрочной схемы ЕС "деньги за реформы" на сумму 50 миллиардов евро, запущенной после полномасштабного вторжения России – при условии, что Киев продвинет связанные со вступлением реформы в сфере верховенства права, экономики и сбора налогов.

Еще 440 миллионов евро могут быть выделены после завершения переговоров по реформам управления, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Брюссель пытается мобилизовать дополнительную масштабную поддержку, поскольку Венгрия блокирует предложенный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро из-за спора, связанного с трубопроводом "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию через Украину.

Будапешт также затормозил процесс вступления Украины в ЕС, отказавшись открывать или закрывать переговорные группы – фактор, способствующий замедлению темпов реформ.

В письме спикеру украинского парламента в прошлом месяце, с которым ознакомился Euractiv, Кос призвала законодателей ускорить реформы.

"Дальнейший прогресс поможет сохранить темпы реформ, приблизить Украину к членству в ЕС и достичь конкретных результатов для граждан Украины", – написала она. Согласно письму, более 4 миллиардов евро может быть высвобождено, если Киев выполнит свои обязательства.

Вместе с тем, издание отмечает, что реформаторский опыт Украины остается неоднозначным. Transparency International ставит страну на 104-е место из 182 в своем последнем индексе коррупции, с незначительными изменениями со времени полномасштабного вторжения России. Freedom House утверждает, что коррупция остается серьезной проблемой, а усилия по борьбе с коррупцией были непоследовательными.

Администрация Президента Владимира Зеленского в прошлом году столкнулась с критикой по поводу предложений по ослаблению антикоррупционных органов, прежде чем изменить курс.