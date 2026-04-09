ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на поддержку реформ - СМИ

Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациента
11:29 • 13344 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйца
10:46 • 12972 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06 • 15699 просмотра
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49 • 17063 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Популярные новости
Ослабление санкций США не помогло россии нарастить отгрузку нефти - разведка9 апреля, 07:53 • 3788 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20148 просмотра
В Украине фиксируют первое снижение цен на дизель – где горючее стало дешевле10:33 • 8276 просмотра
Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионовPhoto11:03 • 14877 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 9272 просмотра
публикации
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 9300 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20162 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 32910 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 43296 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 46534 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20162 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 23602 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 27741 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 34794 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 37054 просмотра
ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на поддержку реформ - СМИ

Киев • УНН

Брюссель предоставит финансовую помощь через выполнение Киевом реформ ЕС и МВФ. Венгрия продолжает блокировать кредит на 90 миллиардов евро из-за нефтепровода.

Брюссель выделит 2 миллиарда евро Украине, которая переживает трудные финансовые трудности, в рамках своей программы поддержки Украины, поскольку усилия ЕС по обеспечению долгосрочного финансирования Киева остаются заблокированными Венгрией, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

"Я приветствую позитивный прогресс в Верховной Раде, поскольку парламент Украины принял важные законы, связанные с реформами ЕС и МВФ", – написала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в среду вечером в эфире X.

Издание отмечает, что Европейская комиссия может в одностороннем порядке выделить средства в рамках программы поддержки Украины – среднесрочной схемы ЕС "деньги за реформы" на сумму 50 миллиардов евро, запущенной после полномасштабного вторжения России – при условии, что Киев продвинет связанные со вступлением реформы в сфере верховенства права, экономики и сбора налогов.

Еще 440 миллионов евро могут быть выделены после завершения переговоров по реформам управления, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Брюссель пытается мобилизовать дополнительную масштабную поддержку, поскольку Венгрия блокирует предложенный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро из-за спора, связанного с трубопроводом "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию через Украину.

"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины31.03.26, 15:21 • 48463 просмотра

Будапешт также затормозил процесс вступления Украины в ЕС, отказавшись открывать или закрывать переговорные группы – фактор, способствующий замедлению темпов реформ.

В письме спикеру украинского парламента в прошлом месяце, с которым ознакомился Euractiv, Кос призвала законодателей ускорить реформы.

"Дальнейший прогресс поможет сохранить темпы реформ, приблизить Украину к членству в ЕС и достичь конкретных результатов для граждан Украины", – написала она. Согласно письму, более 4 миллиардов евро может быть высвобождено, если Киев выполнит свои обязательства.

Вместе с тем, издание отмечает, что реформаторский опыт Украины остается неоднозначным. Transparency International ставит страну на 104-е место из 182 в своем последнем индексе коррупции, с незначительными изменениями со времени полномасштабного вторжения России. Freedom House утверждает, что коррупция остается серьезной проблемой, а усилия по борьбе с коррупцией были непоследовательными.

Администрация Президента Владимира Зеленского в прошлом году столкнулась с критикой по поводу предложений по ослаблению антикоррупционных органов, прежде чем изменить курс.

Антонина Туманова

