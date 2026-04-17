ЕС уже обсуждает 21-й пакет санкций против рф и ищет окно возможностей для принятия 20-го - СМИ

ЕС ищет "окно возможностей" для санкций против рф. Принятие 20-го пакета пока не ожидается, но 21-й уже обсуждают, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам дипломатов, ключевые решения по поддержке Украины, в том числе окончательное одобрение финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, остаются заблокированными. "В ЕС звучит настойчивый призыв принять санкции при первой же возможности", - заявила высокопоставленная чиновница Евросоюза на брифинге в Брюсселе, отмечает издание.

При этом, если такое "окно возможностей" появится, министры стран-членов ЕС будут готовы "воспользоваться им как можно быстрее". Многие из них, по словам представительницы ЕС, предпочли бы принять этот пакет еще несколько недель назад. При этом в Евросоюзе уже обсуждают следующий, 21 пакет санкций.

Задержка связана с политической ситуацией в Венгрии, где после парламентских выборов продолжается переход власти, говорят дипломаты. До его завершения действующее правительство, как предполагается, не будет принимать никаких ключевых решений на уровне Евросоюза. На официальном уровне в ЕС подчеркивают, что намерены продолжать давление на РФ: речь идет, в частности, о мерах против "теневого флота" и ограничении экономических возможностей москвы продолжать войну.