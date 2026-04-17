ЕС уже обсуждает 21-й пакет санкций против рф и ищет окно возможностей для принятия 20-го - СМИ

16:34 • 11019 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55 • 20762 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09 • 17402 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57 • 17274 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
17 апреля, 12:25 • 17973 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
17 апреля, 10:34 • 18323 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
17 апреля, 10:25 • 20160 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 23337 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 40827 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 42771 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 21742 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 6782 просмотра
Пограничники не пустили в Польшу украинку из-за "радиоактивной" 100-долларовой купюрыPhoto17 апреля, 14:36 • 4230 просмотра
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo15:20 • 12427 просмотра
США рассматривают сделку с Ираном на 20 млрд долл. в обмен на отказ от запасов обогащенного урана – Axios15:52 • 13994 просмотра
публикации
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo15:20 • 12475 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 21791 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 28105 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 27193 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 34102 просмотра
ЕС уже обсуждает 21-й пакет санкций против рф и ищет окно возможностей для принятия 20-го - СМИ

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Евросоюз планирует новые ограничения против теневого флота рф, несмотря на блокирование решений. Политическая ситуация в Венгрии задерживает одобрение помощи Украине и очередных санкций.

ЕС уже обсуждает 21-й пакет санкций против рф и ищет окно возможностей для принятия 20-го - СМИ

ЕС ищет "окно возможностей" для санкций против рф. Принятие 20-го пакета пока не ожидается, но 21-й уже обсуждают, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам дипломатов, ключевые решения по поддержке Украины, в том числе окончательное одобрение финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, остаются заблокированными. "В ЕС звучит настойчивый призыв принять санкции при первой же возможности", - заявила высокопоставленная чиновница Евросоюза на брифинге в Брюсселе, отмечает издание.

20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии24.02.26, 17:59 • 3397 просмотров

При этом, если такое "окно возможностей" появится, министры стран-членов ЕС будут готовы "воспользоваться им как можно быстрее". Многие из них, по словам представительницы ЕС, предпочли бы принять этот пакет еще несколько недель назад. При этом в Евросоюзе уже обсуждают следующий, 21 пакет санкций.

Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр13.04.26, 18:06 • 4546 просмотров

Задержка связана с политической ситуацией в Венгрии, где после парламентских выборов продолжается переход власти, говорят дипломаты. До его завершения действующее правительство, как предполагается, не будет принимать никаких ключевых решений на уровне Евросоюза. На официальном уровне в ЕС подчеркивают, что намерены продолжать давление на РФ: речь идет, в частности, о мерах против "теневого флота" и ограничении экономических возможностей москвы продолжать войну.

