ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.
Послы Европейского Союза согласовали продление экономических санкций против россии еще на полгода. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на платформе Х (бывший Twitter), передает УНН.
Послы ЕС дали зеленый свет на продление всех экономических санкций в отношении россии еще на шесть месяцев. Политический "зеленый свет" уже дан в декабре, но с учетом того, что многие решения ЕС в наши дни "отводят" для других политических игр и выгод, это, по крайней мере, немного обнадеживает
Дополнение
Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии в следующем месяце.
Как писало издание Politico российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания для следующего пакета санкций ЕС против России, однако есть значительные отрасли, такие как ядерная энергия или СПГ, которые являются "недоступными".
ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ
Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.
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