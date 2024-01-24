ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  26582 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  125100 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  147013 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  137327 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  136238 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  152358 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  155154 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  140527 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169103 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  184834 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 11:46  •  19636 просмотра

Read in English

Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.

Послы Европейского Союза согласовали продление экономических санкций против россии еще на полгода. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на платформе Х (бывший Twitter), передает УНН.

Послы ЕС дали зеленый свет на продление всех экономических санкций в отношении россии  еще на шесть месяцев. Политический "зеленый свет" уже дан в декабре, но с учетом того, что многие решения ЕС в наши дни "отводят" для других политических игр и выгод, это, по крайней мере, немного обнадеживает

- написал Йозвяк.

Дополнение

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии в следующем месяце.

Как писало издание Politico российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания для следующего пакета санкций ЕС против России, однако есть значительные отрасли, такие как ядерная энергия или СПГ, которые являются "недоступными".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
ЄС погодив продовження економічних санкцій проти росії ще на півроку -ЗМІ
EU agrees to extend economic sanctions against Russia for another six months - media
Новости по теме

ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.

Политика •   •  19636 просмотра
ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего

Количество погибших возросло до 9 в результате ракетного обстрела 5-этажного дома в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура. Поисково-спасательная операция продолжается.

Война •   •  17005 просмотра
Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего

50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Словакия пообещала поддержать европейскую интеграцию Украины и программу, которая предусматривает 50 миллиардов евро Украине от ЕС. Страна также позволит Украине покупать оружие и оборудование у словацких компаний.

Политика •   •  17909 просмотра
50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

Латвия передает Украине 14 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, стоимостью 68 тысяч евро. Это является частью усилий по поддержке украинского общества в условиях продолжающихся военных действий.

Война •   •  17505 просмотра
Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

Еще двое белорусских добровольцев погибли в Украине в январе, защищая страну от российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв белорусских добровольцев против российской агрессии с начала войны составляет по меньшей мере 38 человек.

Война •   •  17151 просмотра
В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Новости Мира •   •  13355 просмотра
В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА

Как сообщается, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив двух медиков и 60-летнюю женщину.

Война •   •  15077 просмотра
Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА

Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину

По словам Александра Рувина, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, россияне используют механическое и лазерное стирание для сокрытия маркировки на компонентах беспилотников, что затрудняет идентификацию страны-производителя.

Война •   •  16181 просмотра
Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину

Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выясняет детали относительно падения российского военного самолета Ил-76. Лубинец призвал доверять официальным источникам и предостерег от использования рф дезинформации.

Общество •   •  18495 просмотра
Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом

На оккупированной Донетчине среди российских войск заметили наемников из Малайзии - Центр нацсопротивления

В составе российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области находятся малайзийские наемники, сообщает Центр национального сопротивления.

Война •   •  15266 просмотра
На оккупированной Донетчине среди российских войск заметили наемников из Малайзии - Центр нацсопротивления