ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Послы Европейского Союза согласовали продление экономических санкций против россии еще на полгода. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на платформе Х (бывший Twitter), передает УНН.

Послы ЕС дали зеленый свет на продление всех экономических санкций в отношении россии еще на шесть месяцев. Политический "зеленый свет" уже дан в декабре, но с учетом того, что многие решения ЕС в наши дни "отводят" для других политических игр и выгод, это, по крайней мере, немного обнадеживает - написал Йозвяк.

Дополнение

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии в следующем месяце.

Как писало издание Politico российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания для следующего пакета санкций ЕС против России, однако есть значительные отрасли, такие как ядерная энергия или СПГ, которые являются "недоступными".